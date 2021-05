Strafzinsen für wohlhabende Kunden

Die Volksbank nennt vor allem zwei Gründe für den Schritt. Zum einen müsse sie selbst für einen Teil des Geldes Strafzinsen an die Bundesbank zahlen. Zum anderen hätten die Kunden im Zuge der Corona-Krise deutlich mehr Geld auf ihren Konten. Die Bank will jetzt aktiv auf ihre wohlhabende Kundschaft zugehen und sie dazu bewegen, das Geld so anzulegen, dass keine Strafzinsen fällig werden.