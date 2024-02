Steuerzentrale für Binnenschiffe eröffnet

Zurzeit sind nur wenige Schiffe im Probebetrieb unterwegs. Personal ist trotzdem an Bord, nur weniger als üblich. Teile der Strecke und Aufgaben werden aus dem Duisburger Steuerzentrum betreut. Auf den ausgerüsteten Schiffen gibt es zahlreiche Kameras, Sensoren, Radar- und Lasersysteme, die in die Steuerzentrale übermittelt werden. Der Plan ist, Kosten zu senken und auch etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. In Belgien gibt es schon Schiffe, die komplett ohne Besatzung unterwegs sind. In Duisburg will man sich nach und nach in diese Richtung vortasten.