Steuervorteil auch für Nahverkehrs-Tickets?

Eigentlich gilt für VRR-Tickets schon länger der verminderte sieben Prozent Mehrwertsteuer-Satz. Es gibt in einigen Tarifen aber Ausnahmen, die noch mit 19 Prozent rechnen. Deswegen könnten vielleicht Fahrten von über 50 Kilometern in Zukunft billiger werden - allerdings nur im Bahnverkehr des VRR. Der prüft jetzt bis Mitte März, ob und wie er die reduzierte Steuer an die Fahrgäste weitergeben kann.