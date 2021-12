Sternsinger bis 2. Februar unterwegs

Die Sternsinger sammeln Spenden für Kinder auf der ganzen Welt und schreiben einen Segen an Haus- und Wohnungstüren. Die bundesweite Entscheidung zur Verlängerung der Aktion haben die Deutsche Bischofskonferenz und das Kindermissionswerk gemeinsam getroffen. In normalen Jahren sind die Sternsinger bei uns eigentlich immer nur bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, unterwegs. Im letzten Jahr konnten die Kinder und Jugendlichen wegen Corona nicht von Haus zu Haus ziehen. Viele Gemeinden hatten sich deswegen Alternativen einfallen lassen - zum Beispiel wurden mit den Sternsingern Videos für das Internet gedreht oder es gab den Segen in einer Art "Drive in" direkt ins Auto.