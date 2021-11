Stellwerksstörurng sorgt für Zugausfälle

Im Nahverkehr fallen in Mülheim unter anderem Fahrten der S1, der Regionalexpresse 6, 11 und 42 und der Regionalbahn 33 aus. Im Fernverkehr gibt es aktuell keine halte in Oberhausen, Essen, Duisburg, Bochum und Düsseldorf. Ersatzweise stoppen einige Fernverkehrszüge in Gelsenkirchen oder Neuss. Die Bahn hat zwischen Essen und Düsseldorf einen Ersatzverkehr mit rund 40 Taxen eingerichtet. Wann die Störung behoben ist, ist laut Bahn im Moment noch nicht klar.

Hier geht es zur Abfahrttafel der Bahn.