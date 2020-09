Startschuss für Konzerte mit weniger Zuschauern

Die König-Pilsener-Arena startet nach monatelanger, coronabedingter Auszeit im November endlich wieder mit Events in der Halle. Los geht’s an der Neuen Mitte mit dem Schlagerfestival „La Ola Oberhausen“ am 7. November.

© Frank Oppitz / FUNKE Foto Services