Startschuss für 47. Theatertage

Für alle Aufführungen sind weiterhin Tickets erhältlich. Nominiert für den Dramatikerpreis sind dieses Mal sechs Autorinnen und ein Autor. Die feierliche Eröffnung in der Stadthalle ist am Samstag um 18.30 Uhr. Am 26. Mai enden die Theatertage mit der Jurydebatte und der Preisverleihung. Das Festival gibt es seit 1976. Es gilt mittlerweile als eines der wichtigsten in Deutschland.