Stadtmobil erweitert Angebot in Stadtmitte und Saarn

Bisher gibt es das Angebot in Mülheim bereits am Hauptbahnhof und an der Weißenburger Straße. Das Car-Sharing von stadtmobil gilt als günstige und umweltfreundlichere Alternative zum eigenen Auto. Über eine App melden wir uns an und können dann die stadtmobil-Autos kostenpflichtig nutzen. Mehr Infos gibt es hier www.rhein-ruhr.stadtmobil.de

Weiterer Schritt zu Mobilstationen

Die zwei neuen Standorte sind Teil der in ganz Mülheim geplanten Mobilstationen. Das sind Verknüpfungspunkte, an denen wir Mülheimer von Bus und Bahn umweltfreundlich umsteigen können auf Leihautos, Leihfahrräder oder E-Scooter. Außerdem soll es dort sichere Abstellplätze für das eigene Fahrrad geben. An den entstehenden Mobilstationen an der Alten Straße und der Von-Bock-Straße sind bereits Fahrradstationen von metropolradruhr eingerichtet.