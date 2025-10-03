Stadthalle: Musik-Festival an zwei Tagen
Veröffentlicht: Freitag, 03.10.2025 08:00
Premiere bei uns in Mülheim: Heute und morgen (3./4. Oktober) läuft in der Stadthalle das Mülheimer Zupfmusik-Festival. Zum ersten Mal wird dabei das LandesMusikFest mit einem Jugend-Zupf-Treffen verbunden.
Die Idee ist, junge Talente zu begeistern und zu fördern. Insgesamt treten 17 Orchester aus ganz NRW, ein Landesorchester aus Rheinland-Pfalz sowie Ensembles aus den Niederlanden auf. Sechs Konzerte sind geplant. In den Pausen treten Mülheimer Schülerbands auf. Das Konzertprogramm wird durch Mitmach-Angebote sowie Workshops für die Vereins- und Jugendarbeit ergänzt. Der Eintritt zum Festival ist frei. Die Gastgeber – das Mülheimer Zupforchester – bitten um Spenden. Zu Zupfinstrumenten zählen u. a. Gitarren, Mandolinen und Harfen.