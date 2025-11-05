Stadtbibliothek: Interaktive Ausstellung zum Umgang mit Nachrichten

Den Besuchern wird dort gezeigt, wie Medien funktionieren, was Information von Desinformation unterscheidet und wie sich Nachrichten kompetent einordnen lassen. Interaktiv wird das Ganze zum Beispiel durch eine VR-Brille vermittelt sowie ein digitales Gruppenspiel und Informationssäulen. Die Ausstellung läuft bis zum 22. November. Der Besuch ist kostenlos. Am 12. und 19. November findet jeweils um 17 Uhr ein Workshop statt, der das Thema vertieft.