Stadt will Hochwasserschutz verbessern

Grund dafür ist die Vogelschutzzeit, die am 1. März beginnt. Bis Ende Februar müssen die Arbeiten erledigt sein. Das Rückhaltebecken kann bei Starkregen nicht genug Wasser speichern. Die festen mechanischen Drosseln sind nicht wirksam genug. Wasser kann verfrüht ablaufen und so zu Überschwemmungen vom Rumbachtal bis zu Mündung in die Ruhr beitragen, heißt es. Ab dem Sommer soll die Anlage umgebaut werden und auch eine intelligente Abflusssteuerung bekommen. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von ca. einem halben Jahr. Die Baufläche soll anschließend wieder begrünt werden.