Stadt sucht nach 1.200 Wahlhelfern

Die Stadt sucht nach insgesamt rund 1.200 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Die ersten haben sich laut Pressestelle auch schon freiwillig gemeldet. Die Herausforderung, in so kurzer Zeit eine Wahl auf die Beine zu stellen sei sehr hoch. Die gesamte Organisation müsse auch über die Weihnachtsfeiertage erfolgen. Regulär veranschlagt die Stadt für Wahlvorbereitungen sonst sechs bis acht Monate. Wer sich als Wahlhelfer zur Verfügung stellen möchte, kann das per E-Mail machen: wahlbuero@muelheim-ruhr.de