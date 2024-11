Stadt startet mit Bauarbeiten in Heißen

Trotz der Sperrung kann der Verkehr laut Stadt in die Sackgasse einbiegen und sie am Kreisverkehr auch wieder verlassen. Fußgänger werden am Kreisel umgeleitet. Probleme gibt es auch für Fahrgäste der Ruhrbahn. Die Haltestellen Heißen Kirche 3,4, und 6 können nicht angefahren werden. Die Buslinien 129,136 und 139 sowie die Nachtexpress-Linien steuern deshalb Ersatzhaltestellen an. Im Laufe des Freitags sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.