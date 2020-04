Stadt: Schulen können Donnerstag aufmachen

Die Schulen in Mülheim können ab Donnerstag teilweise aufmachen. Das hat die Stadt heute gemeinsam mit Schulvertretern entschieden. Ab Donnerstag startet der Unterricht für alle Abschlussklassen, zum Beispiel für Zehntklässler und Abiturienten. Das sind in Mülheim rund 2.700 Schüler. Für die rund 1.500 Viertklässler geht es am 4. Mai wieder los.

