Stadt schaltet täglich neue Termine für Pässe frei

Die neuen Termine werden immer montags, dienstags, mittwochs und freitags gegen 07.30 Uhr aktiviert, donnerstags gegen 8 Uhr. Die Stadt empfiehlt, das Angebot frühzeitig wahrzunehmen. Durch die Reisebeschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 gebe es möglicherweise immer noch eine erhöhte Nachfrage nach Dokumenten. Im letzten Jahr habe es eine erhebliche Nachfrage gegeben. Wunschtermine konnten laut Mitteilung nicht immer vergeben werden. In 2022 wurden demnach 33.500 Ausweispapiere beantragt, ausgestellt oder verlängert. Die Lieferzeit der Bundesdruckerei beträgt für Personalausweise derzeit ca. 1 bis 3 Wochen, für Reisepässe derzeit 2 bis 4 Wochen. Im Vorjahr betrug die Lieferzeit für Reisepässe in den Sommermonaten bis zu 6 Wochen.