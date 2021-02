Stadt muss Impftermine bald selbst organisieren

Der Mülheimer Krisenstab berät sich deswegen schon mit Nachbarstädten, wie sich das am besten organisieren lässt. Es soll auf keinen Fall so ein Chaos geben, wie zum Start der Terminvergabe bei der KV. Die Stadt prüft deswegen auch, ob Systeme privater Dienstleister helfen könnten. Die Stadt Dortmund zum Beispiel hat den Ticketanbieter eventim für die Impfterminvergabe engagiert. Wann genau Mülheim den Terminservice der KV übernehmen muss, steht noch nicht fest. Das könnte aber schon früher als gedacht passieren. Das Land NRW überlegt nämlich gerade, ob Städte und Gemeinden auch schon die Impfterminvergabe für die große Gruppe von Menschen mit Vorerkrankungen übernehmen sollen. Die wären in Impfgruppe 2 schon als nächstes dran. Das wäre Wahnsinn, sagt Mülheims Feuerwehrchef Sven Werner. Das könnten wir gar nicht so schnell organisieren. Außerdem hätten ja bislang nicht mal alle Personen aus der ersten Impfgruppe ihre beiden Spritzen bekommen. Aktuell kümmert sich die Stadt Mülheim nur um Termine für Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Rettungsdiensten oder von anderen Berufsgruppen, die zur höchsten Impfprioritätsstufe gehören.