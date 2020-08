Stadt meldet mehr bestätigte Corona-Fälle

In Mülheim sind seit gestern Morgen 180 Menschen getestet worden. Bei sieben Mülheimern ist das Ergebnis positiv ausgefallen, sie sind akut erkrankt. Die Zahlen (Stand heute 9:15 Uhr) hat die Stadt mitgeteilt. Insgesamt ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Mülheim seit Beginn der Pandemie auf 402 gestiegen. 179 Mülheimer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

© photoguns - stock.adobe.com