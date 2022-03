Stadt kürzt Impfangebote

Die Einrichtung auf dem ehemaligen Kirmesplatz an der Mintarder Straße wird ab dem 7.3.2022 von mittwochs – freitags in der Zeit von 10 – 18 Uhr geöffnet sein. Die Impfstelle im Forum wird weiterhin samstags von 10 - 18 Uhr Impfungen gegen COVID-19 durchführen. Aufgrund der geringen Nachfrage wird am 12.3.2022 die letzte Kinderimpfaktion stattfinden, die Termine am 2.4.2022 und 23.4.2022 fallen ersatzlos aus. Hier wird auf die Mülheimer Kinderärzte verwiesen, welche noch Kinderimpfungen durchführen.