Stadt hält an Masken und 3G-Regel fest

In städtischen Gebäuden in Mülheim müssen wir weiter eine Maske tragen und uns an die 3G-Regel halten. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Wer ein städtisches Amt besucht, ist weiterhin verpflichtet eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

