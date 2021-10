Spurensuche bremst Straßenbahn aus

In Mülheim nimmt die Straßenbahnlinie 901 jetzt wieder den Betrieb auf (Stand 11.10., 7 Uhr). Heute früh waren zwischen Mülheim Hauptbahnhof und der Duisburger Haltestelle Zoo/Uni in beide Richtungen Ersatzbusse im Einsatz. Auf der Strecke der 901 gab es in Höhe der Hochschule Ruhr West in Broich einen Polizeieinsatz.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services