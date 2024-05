Sport im Park startet mit Familientag

Mit einer Auftaktveranstaltung in der MüGa startet die kostenlose Aktion Sport im Park übermorgen (Sonntag) in die neue Saison. Ab kommender Woche locken in diesem Jahr 36 Sportangebote an 20 verschiedenen Veranstaltungsorten in Mülheim. Sport im Park läuft vom 3. Juni bis zum 1. September.

© Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services