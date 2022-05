Sport im Park startet mit 40 Angeboten

Insgesamt 40 verschiedene Angebote gibt es laut Mülheimer SportService. 15 Mülheimer Vereine sind beteiligt. Neu im Angebot sind u.a. Flag-Football, Beachvolleyball, Fitnessboxen und Hula-Hoop. Aber auch Klassiker wie Yoga, Pilates, Nordic Walking und Lauftreffs sind auch wieder mit dabei. Über zehn Standorte werden im Mülheimer Stadtgebiet bespielt – die MüGa dabei am meisten, aber auch der Sportpark Styrum und die Fläche vor dem neuen Gesundheitscenter des TSV Viktoria an der Wissollstraße. Nur geklettert wird drinnen, und zwar in der Turnhalle an der Mellinghofer Straße. Alle Kurse sind kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung besucht werden.