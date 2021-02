Sperrungen wegen Hochwasser

Gesperrt wurden die Bereiche Mendener Straße/Im Köften, Mendener Straße/Wetzkamp, In der Heil, Mulhofskamp. Außerdem die Bereiche Hahnenfähre, Altenheim Ruhrgarten, Mendener Straße 52, Mendener Straße 10e, die Rampe zum Leinpfad an der Mendener Straße ( Höhe ehemalige Jugendherberge ) und der Bereich Mendener Straße ( Florabrücke, Leinpfad Richtung Essen ). Heute früh liegt der Ruhr-Pegel bei 3,75 Meter ( Stand 8 Uhr ). Laut Stadt dauern die Hochwasser-Sperrungen aktuell weiter an.