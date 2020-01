Sperrungen auf der A40

Außerdem bleibt nächste Woche in drei Nächten der Ruhrschnellweg-Tunnel in Essen dicht. Da wird die Lüftungsanlage überprüft. Das passiert von Montag auf Dienstag zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr früh in Richtung Dortmund. Von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag dann jeweils von 21 bis 5 Uhr in Richtung Venlo.