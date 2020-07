Sperrung des Ruhrschnellwegtunnels

Grund sind Wartungsarbeiten an den Lüftern im Tunnel. Die Sperrung gilt bis morgen früh 5 Uhr. Straßen.NRW wird die Arbeiten Dienstag und Mittwoch zur gleichen Nacht-Zeit fortsetzen. Von Mittwoch bis Freitag ist dann die andere Richtung dran, da wird der Ruhrschnellwegtunnel also in Fahrtrichtung Duisburg jeweils von 21 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Duisburg ab der Anschlussstelle Essen-Huttrop und in Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Essen-Zentrum umgeleitet. Während der Sperrung von Mittwoch bis Freitag können wir an der Anschlussstelle Essen-Zentrum in Richtung Duisburg nicht auf die A40 auffahren.