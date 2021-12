Spendenaktion für Kunst und Kultur

Beide Einrichtungen bitten um Spenden, statt das Geld für Raketen und Böller auszugeben. Das kann man wegen des Verkaufsverbots für Feuerwerk ohnehin auch in diesem Jahr nicht tun. Bürgerstiftung und Kulturbüro bitten dennoch um Unterstützung. Die Einnahmen werden in Abstimmung mit dem Kulturbüro an die Kunst- und Kulturschaffenden in der Stadt verteilt. Die Kriterien sollen Anfang kommenden Jahres veröffentlicht werden.





IBAN: DE63 3602 0030 0000 6060 30

Verwendungszweck: "Ein Feuerwerk für die Kunst"