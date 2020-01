Spendenaktion für Kinder

Von jedem Kaffee, der in dem Zeitraum im Café Leonardo bestellt worden ist, sind 50 Cent in die Spendendose gegangen. Dabei ist der Preis für den Kaffee gleich geblieben. Inhaber Rajesh Luthra hat am „Drei Königs Tag“ zusammen mit Betriebsleiter Joel Endemann und Küchenchef Paralingkam Kumaran den Scheck stellvertretend an Radio Mülheim Frühmoderator Stefan Falkenberg überreicht. Mit der Spende an die Aktion Lichtblicke werden Kinder und Familien in NRW unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind.