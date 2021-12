Spenden für Kinder und Familien in Not

Radio Mülheim und die anderen NRW-Lokalradios veranstalten heute (23.12.) traditionell ihren großen Lichtblicke-Tag. Mit unserer Aktion "Lichtblicke" helfen wir Kindern und Familien aus der Region, die in Not geraten sind. Das machen wir schon seit 1998. Seitdem sind schon mehr als 74 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen.