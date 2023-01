SpardaLeuchtfeuer läuft auch dieses Jahr

Für sie sind insgesamt rund 106.000 Stimmen eingegangen. Auch das ist ein neuer Rekord. Drei Sportvereine aus Mülheim haben davon profitiert. Der TSV Viktoria hat 1.000 Euro ergattert, die Mülheim Shamrocks 500 Euro und der Kahlenberger HTC 333 Euro. Mit der Aktion will die Sparda Bank Sportvereine unterstützen. Das Geld stammt aus dem Gewinnsparen. Die Preisgelder fließen z.B. in Ausrüstung, Trainingskleidung, Nachwuchsförderung oder Modernisierung der Vereinsgebäude. Die Aktion soll auch in diesem Jahr wieder laufen.