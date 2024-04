Sonderfahrten der Weißen Flotte

Wegen des schönen Frühlingswetters bietet die Weiße Flotte an diesem Wochenende Zusatzfahrten außerhalb des regulären Fahrplans an. So fahren die Schiffe heute und morgen zwischen Wasserbahnhof und Essen-Kettwig.

© Anja Steinmann