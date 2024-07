Sommerevent auf Galopprennbahn

Highlight an der Galopprennbahn an der Akazienallee ist das mit 25.000 Euro Preisgeld dotierte Listenrennen BBAG Diana-Trial. Es gilt als letzte Vorbereitungsprüfung für das Deutsche Stutenderby Anfang August in Düsseldorf. Neben den Rennen gibt es Programm für die gesamte Familie, ein Karussell und Ponyreiten für die Kleinen, für die Erwachsenen gibt es eine Cocktailbar und viele andere Stände mit Leckereien. Auch ein Biergarten ist vorhanden. Das erste Rennen startet um 11.15 Uhr.