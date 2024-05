Solidarität: Sternfahrt für attackierte Einsatzkräfte in Ratingen

Unter dem Motto „Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte!“ wollen Biker der Polizei und Feuerwehr durch NRW fahren und sich mit den Explosionsopfern solidarisieren. Die Startgebühren, Einnahmen und Spenden sollen über die Polizeistiftung „David und Goliath“ den Opfern zugutekommen.

Die Motorradgruppen starten an verschiedenen Orten in ganz NRW. Im Ruhrgebiet geht es an der Polizei in Essen Bredeney los. Zusammentreffen für alle Gruppen ist um 16 Uhr in Ratingen. Dort soll es an einer Erinnerungsstätte verschiedene Reden zum Gedenken an das Ereignis geben.

Zum Hintergrund:

Die Einsatzkräfte waren in eine Wohnung in einem Hochhaus gerufen worden, weil Nachbarn wegen eines vollen Briefkastens eine hilflose Person vermutet haben. Nachdem die Einsatzkräfte die Tür aufgebrochen haben, standen sie vor einer Barriere aus Wasserkästen. Das Gericht sieht als erwiesen an: Der Täter hat daraufhin mehrere Liter Benzin auf die Einsatzkräfte geschüttet und das Gas-Luft-Gemisch angezündet.

Der Täter ist im Dezember letzten Jahres zu lebenslanger Haft verurteilt worden.