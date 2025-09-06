Navigation

Soldat verunglückt beim Abseilen aus Hubschrauber

Veröffentlicht: Samstag, 06.09.2025 13:06

Der Unfall ereignet sich bei einer Übung beim Tag der offenen Tür an einem Bundeswehrstandort in der Eifel. Der Soldat liegt im Krankenhaus.

Transporthubschrauber Sikorsky CH-53
Bundeswehr

Daun (dpa) - Bei einer Übung beim Tag der offenen Tür am Bundeswehr-Standort Daun in Rheinland-Pfalz ist ein Soldat beim Abseilen aus einem Hubschrauber verunglückt. Es sei noch unklar, ob der Mann oder die Frau beim Abseilen abgerutscht sei oder es möglicherweise am Material oder anderen Umständen gelegen habe, sagte eine Sprecherin des Heeres. Die Person sei im Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der Absturz sei aus mehreren Metern Höhe erfolgt.

