Solawi startet nächste Beitragsrunde

An den Standorten in Mintard und Dümpten gibt es Tomaten, Gurken, Zucchini, Kartoffeln, Kohl oder auch Beeren. Damit das weiter möglich ist, müssen sich ausreichend Menschen für die nächste Beitragsrunde am 24. November anmelden. Alle Mitglieder teilen sich die Ernte und die damit verbundenen Kosten. Auch wie und was angebaut wird, entscheiden die Mitglieder selbst. Im letzten Jahr lag der durchschnittliche Beitrag bei 129 Euro im Monat. Hier geht es zu allen Infos.