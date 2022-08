Singles wohnen in Mülheim recht günstig

Bundesweit sehen die Werte im Schnitt deutlich schlechter aus. In 23 von 80 Großstädten muss mehr als ein Viertel des Nettoeinkommens für die Miete ausgegeben werden. In der Spitze liegt der Anteil bei 42 Prozent. Im Vergleich zu Mülheim liegt der Wert in Duisburg noch etwas niedriger, höher dagegen in Essen, Dortmund oder Düsseldorf. Verglichen wurden Preise für 50-Quadratmeter-Wohnungen, die neu inseriert worden sind. Die Daten für die Bruttogehälter stammen von der Arbeitsagentur. Sie wurden für den Vergleich für einen Vollverdiener der Steuerklasse 1 inklusive Lohnnebenkosten umgerechnet.