Silvester-Feuerwerk ängstigt viele Haustiere

Sie raten, mit Hunden heute möglichst früh Gassi zu gehen, wenn noch nicht so viel geböllert wird. Später am Abend können Haustieren in der Wohnung runtergelassene Rolläden helfen oder ein eingeschaltetes Radio. Beides lässt sie die Feuerwerks-Geräusche von draußen nicht mehr so stark mitbekommen. Besonders wichtig ist laut der Tierärzte, dass die Besitzer entspannt bleiben. Die Gelassenheit überträgt sich auch auf die Haustiere.