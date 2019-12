SiKo Ruhr geht in Essen an den Start

In Essen hat das europaweit erste Zentrum gegen Clan-Kriminalität aufgemacht - die sogenannte "Sicherheitskooperation Ruhr". NRW-Innenminister Herbert Reul hat sie heute Morgen in Rüttenscheid eröffnet. In dem Zentrum sollen in Zukunft Polizei, Zoll, Steuerfahnder und Städte unter einem Dach zusammenarbeiten.

© Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services