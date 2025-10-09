Navigation

Siegemund zieht in Wuhan überraschend ins Viertelfinale ein

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 16:59

Tennisspielerin Laura Siegmund zeigt sich in Asien weiter in Topform. Beim top besetzten Turnier in Wuhan wartet nun eine schwere Aufgabe.

Laura Siegemund
© Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa

Tennis

Wuhan (dpa) - Laura Siegemund hat ihren Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Wuhan fortgesetzt und überraschend das Viertelfinale erreicht. Die 37-Jährige gewann bei der WTA-1000-Veranstaltung ihr Achtelfinale gegen die Polin Magdalena Frech mit 6:4, 7:6 (7:2) und zeigte bei Temperaturen von weit über 30 Grad erneut eine kämpferisch überzeugende Leistung. Siegemund trifft jetzt an diesem Freitag auf die Weltranglisten-Dritte Coco Gauff aus den USA.

Gegen Ferch erwischte Siegemund einen schwachen Beginn und lag schnell mit 1:3 zurück. Doch dann steigerte sich die Schwäbin und holte sich nach 69 Minuten den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang lag Siegemund ein Break hinten. Beim Stand von 4:5 wehrte die Nummer 57 der Welt sogar einen Satzball ab. Die Entscheidung fiel dann im Tiebreak, wo Siegemund druckvoll agierte und ihren zweiten Matchball nutzte. Durch ihre starken Leistungen wird sich Siegemund in der Weltrangliste unter die Top 40 verbessern.

© dpa-infocom, dpa:251009-930-141042/2

Weitere Meldungen

Siegemund überrascht in Wuhan und erreicht Achtelfinale

Sport Laura Siegemund ist beim Tennisturnier in Wuhan ins Achtelfinale eingezogen. Gegen eine favorisierte Russin gelang ihr ein tolles Comeback.

Laura Siegemund

Nächste Enttäuschung: Zverev auch in Shanghai früh raus

Sport Auch in Shanghai gelingt dem deutschen Tennis-Ass Zverev nicht der erhoffte Erfolg. Er scheidet - sichtlich angeschlagen und enttäuscht - früh aus.

Tennis - Shanghai Masters

Schrecksekunde für Zverev bei Auftaktsieg in Shanghai

Sport Alexander Zverev schafft es ohne Glanz in die nächste Runde von Shanghai. Kurz vor Schluss braucht der Hamburger medizinische Hilfe.

Alexander Zverev
skyline