Shuttlebus zum Impfzentrum im Einsatz

In Mülheim kann jetzt der Shuttlebus zum Impfzentrum fahren. Die Ruhrbahn hat ihn gestern im Laufe des Tages zum ersten Mal eingesetzt. Eigentlich hatte er seit Öffnung des Impfzentrums auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf fahren sollen - also seit Dienstag. Das war wegen des Wintereinbruchs aber nicht möglich.

© Redaktion