Senioreneinrichtung "Haus Noah" unter Quarantäne

Weil nicht klar ist, ob sie sich erst im Krankenhaus angesteckt hat oder schon vorher, hat das Gesundheitsamt die gesamte Senioreneinrichtung an der Helenenstraße unter Quarantäne gestellt. Es gelten weitreichende Hygienemaßnahmen. Außerdem darf das Personal nicht mehr in den unterschiedlichen Bereichen der kleinen Einrichtung ausgetauscht werden. Bewohner und Mitarbeiter werden jetzt getestet, sagt das Gesundheitsamt. Die Ergebnisse sollen am Wochenende vorliegen. Das "Haus Noah" bietet zwölf Appartements mit einer rund um die Uhr Betreuung für Senioren.