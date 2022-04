Security-Mann nach Streit in U-Haft

Nach dem Todes eines Besuchers der großen Techno-Party in Bochum am Sonntag gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Am frühen Morgen gab es zwischen einem 41-Jährigen und der Security laut Polizei einen schweren Zwischenfall.

