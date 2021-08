Sechster Renntag steht an

Sieben zweijährige Stuten kommen hier an den Start. Insgesamt finden acht Galopprennen statt. Das erste Rennen startet gegen 13.40 Uhr, die finale Prüfung um 17.20 Uhr.





Der Renntag kann erstmals mit bis zu 5.000 Besuchern stattfinden. Erforderliche Voraussetzungen sind vollständig geimpft, genesen respektive getestet (48 Stunden). Eintrittskarten gibt es online auf der Homepage www.rennclub-muelheim.de sowie an den geöffneten Tageskassen am Haupteingang (An der Rennbahn 40).