Schwertransport legt Oberhausener Verkehr lahm

Er startet mit einer riesigen Maschine vom Anleger am Rhein-Herne Kanal. Mit der biegt der 150-Tonnen-Koloss von der Lindnerstraße auf die Konrad-Adenauer-Allee und fährt weiter auf der A516 bis Sterkrade. Das Besondere daran: Er ist auf der linken Seite - also quasi als Geisterfahrer - unterwegs. Deswegen wird die A516 in Richtung Oberhausen gesperrt, außerdem die Auf- und Abfahrten der A42.

Schilder über Autobahn werden abgebaut

Polizei und Autobahnpolizei begleiten den Schwertransport. Damit er mit seinen 30 Metenr Länge, vier Metern Breite und sechs Metern Höhe überall durchkommt, müssen extra Schilderbrücken über der Autobahn abgebaut werden. Ziel ist das MAN-Werk an der Steinbrinkstraße. Wie lange der Transport braucht und wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden, kann die Polizei nicht sagen.