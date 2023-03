Schwerer Unfall mit glimpflichem Ausgang in Essen

Glücklicherweise kamen die Insassen mit leichten Verletzungen davon. In dem Schulbus waren 24 Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 und 10 Jahren. Notärzte sichteten die Kinder und die weiteren Fahrgäste vor Ort. Acht Kinder und der Busfahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die unverletzten Schüler und ihre Lehrerin wurden von der Ruhrbahn mit zweistündiger Verspätung ans Ziel gebracht. In der Straßenbahn gab es keine Verletzten. Wie es zum den Unfall kam, untersucht jetzt die Polizei.