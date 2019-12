Schwarzschimmel bremst Container-Pläne der Stadt aus

Aus den Plänen der Stadt, vorhandene Schulcontainer weiter zu nutzen, wird nichts. Grund ist starker Schimmelbefall, sagt die Stadt. Geplant war, die Container der ehemaligen Peter-Härtling-Schule in Dümpten abzubauen -sie sollten anschließend als Erweiterung der Willy-Brandt-Gesamtschule in Styrum dienen. Beim Abbau in Dümpten wurde in den Containern jetzt aber Schwarzschimmel festgestellt.

© Frank Oppitz - FUNKE Foto Services