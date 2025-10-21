Navigation

Schutz vor Einbrechern - Sprechstunde der Polizei

Veröffentlicht: Dienstag, 21.10.2025 14:00

Die Polizei Essen/Mülheim macht mit bei der landesweiten Aktion „Riegel vor!“. Am Donnerstag (23.10.) gibt es eine Online-Sprechstunde zum Thema Wohnungseinbrüche.

© Igor Mojzes - Fotolia

Wer mag, kann von 10 bis 15.30 Uhr in der Instagram-Story der Polizei direkt Fragen stellen. Die Aktion findet gezielt zum Start in die dunkle Jahreszeit statt. Einbrecher nutzen die Dunkelheit gerade in den frühen Abendstunden, sagt die Polizei. Viele Menschen sind dann noch unterwegs oder bei der Arbeit. Einbrecher könnten das leicht erkennen, weil kein Licht brennt. Außerdem starten jetzt bis Ende März Schwerpunkteinsätze, unter anderem mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Essen/Mülheim bietet im Rahmen der Aktion auch umfangreiches Informations- und Beratungsmaterial an. Am Donnerstag ist während der Instagram-Sprechstunde die Beratungsstelle in der Bochumer Straße in Essen-Steele geöffnet – für Leute, die lieber persönlich mit der Polizei ins Gespräch kommen möchten, heißt es.

Weitere Meldungen

Frau mit Messerstichen getötet – Täter auf der Flucht

Panorama Ein maskierter Angreifer sticht auf eine Mutter ein, ihr Sohn kommt ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Was hat sich vor dem Wohnhaus in Bremen abgespielt?

30-jährige Frau in Bremen getötet - Sohn verletzt

Spanier lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung

Panorama Tragischer Fund in Spanien: Ganze 15 Jahre lang bleibt der Tod eines einsamen Mannes in einem Mehrfamilienhaus mitten in einer Großstadt unbemerkt.

Spanische Polizei

Gewalt bei Festnahmen - Ermittlungen gegen Polizisten

Panorama Tritte, Schläge, Fake-Ermittlungen: 17 Frankfurter Polizisten stehen unter einem schweren Verdacht. CDU-Innenminister Poseck will durchgreifen.

Ermittlungen gegen hessische Polizisten
skyline