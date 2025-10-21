Schutz vor Einbrechern - Sprechstunde der Polizei

Wer mag, kann von 10 bis 15.30 Uhr in der Instagram-Story der Polizei direkt Fragen stellen. Die Aktion findet gezielt zum Start in die dunkle Jahreszeit statt. Einbrecher nutzen die Dunkelheit gerade in den frühen Abendstunden, sagt die Polizei. Viele Menschen sind dann noch unterwegs oder bei der Arbeit. Einbrecher könnten das leicht erkennen, weil kein Licht brennt. Außerdem starten jetzt bis Ende März Schwerpunkteinsätze, unter anderem mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Essen/Mülheim bietet im Rahmen der Aktion auch umfangreiches Informations- und Beratungsmaterial an. Am Donnerstag ist während der Instagram-Sprechstunde die Beratungsstelle in der Bochumer Straße in Essen-Steele geöffnet – für Leute, die lieber persönlich mit der Polizei ins Gespräch kommen möchten, heißt es.