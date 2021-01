Schulen sollen weitestgehend zu bleiben

Laut der bisher geltenden Regelung haben Eltern von Kindern der Klassen 1 bis 7 die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse 8 ist vollständig auf das Lernen von zu Hause aus umgestellt worden. Dabei könnte es nun aber noch Änderungen geben. Das Land will heute mit zu den zuständigen Fachverbänden darüber beraten.