Schülerin aus Mülheim überzeugt bei "Jugend debattiert"

Sarah Schellenberger besucht das Gymnasium Heißen. Sie überzeugte die Jury im Finale mit ihren Ausführungen zur Frage, ob ARD und ZDF in Zukunft auf Übertragungsrechte von Fußballspielen verzichten sollten. Mehr als 40.000 Schülerinnen und Schüler aus mehr als 300 Schulen in NRW haben dieses Jahr an "Jugend debattiert" teilgenommen. Im Finale wurden sie bewertet nach Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Die Mülheimer Schülerin wird im Juni zum Bundesfinale nach Berlin reisen.