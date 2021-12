Schüler müssen wieder Maske tragen

Die Maskenpflicht soll eine Vorsichtsmaßnahme sein - auch mit Blick auf die neue Virusvariante Omikron, heißt es. Darum müssen Kinder und Jugendliche ab heute am Sitzplatz in der Klasse wieder Maske tragen. Damit soll auch für die nächsten Wochen der Präsenzunterricht gesichert werden, sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Oberste Priorität bleibe es, die Schulen offenzuhalten. Die Maskenpflicht am Sitzplatz gilt für alle Schulformen in NRW. Sie umfasst auch Ganztags- und Betreuungsangebote und alle sonstigen Zusammenkünfte in Schulen, wie zum Beispiel Konferenzen oder Besprechungen, wenn dabei ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Nur auf dem Außengelände der Schulen wie Schulhof oder Parkplatz müssen keine Masken getragen werden. Die Maskenpflicht am Sitzplatz in der Schule hatte die NRW-Landesregierung erst vor vier Wochen aufgehoben.