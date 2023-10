Schüler lernen unbeschwertes musizieren

Durch die Arbeit ausgebildeter Experten werden präventive Angebote rund um die Musikergesundheit alltagstauglich und praxisnah an Schüler und Lehrer weitergeben. So können Haltungsschäden und Überlastungen, aber auch mentalen Problemen, wie zum Beispiel Auftrittsängsten, vorgebeugt werden, heißt es. Ziel ist, dass Musiker bis ins Hohe Alter hinein mit Freude und Ausdauer ihr Instrument spielen können. Bundesweit sind es derzeit 73 Musikschulen, die sich an dem Projekt „Gesunde Musikschule“ beteiligen.